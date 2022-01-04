7 мужчин и 9 женщин старше 54 лет умерли от коронавируса в Волгоградской области

В реанимациях ковидных госпиталей по-прежнему умирают люди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область бьет рекорды по снижению заболеваемости коронавирусом. С ноября суточный прирост заболевших снизился более чем в 2 раза. 4 января COVID-19 заразились 79 жителей Волгограда и всего 7 волжан. Среди районов области самая тяжелая ситуация – в Еланском. Здесь 4 января зарегистрировали 22 новых случая заражения коронавирусом. Много заболевших и в Алексеевском – 17 заражений за сутки.

Оперативный штаб Волгоградской области по коронавирусу подтвердил и 16 новых летальных случаев. Последствия ковида стали смертельными для 9 женщин и 7 мужчин.

Большинство скончавшихся были жителями Волгограда – 12 человек. По одному летальному случаю в районах области – умерли жители Камышинского, Котовского, Среднеахтубинского, Фроловского районов. Самым молодым был 54-летний мужчина. 5 пациентов – в возрасте от 60 до 70 лет. Скончались и три женщины старше 90.