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Общество4 января 2022 9:33

В Рождественскую ночь в Волгограде трамваи и троллейбусы будут ходить до утра

Горожан развезут по домам после праздничной службы в храмах
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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В Рождественскую ночь волгоградцы смогут доехать до храмов на электротранспорте.

В Рождественскую ночь волгоградцы смогут доехать до храмов на электротранспорте.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все волгоградцы, которые отправятся 6 января встречать Рождество в храмы, смогут спокойно добраться домой после праздничного богослужения. Администрация города приняла решение продлить работу горэлетротранспорта до самого утра. Ночью развозить горожан по домам будут и трамваи, и троллейбусы. Дополнительные ночные рейсы решили организовать на маршрутах трамваев № 1, 2, 4, 10, 11 и троллейбусов № 8, 9, 15а.

А администрации Волгограда отметили, что они ожидают высокий пассажиропоток. Горожан просят соблюдать меры безопасности и рекомендации санитарного врача, заходить в переполненные вагоны исключительно в масках. В храмах уже идут приготовления к одному из самых любимых праздников у верующих во всем мире. Ночная литургия во всех соборах начнется 7 января в 00.00.

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