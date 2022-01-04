В Волгограде девятиклассник перевернулся на «Ладе Гранте», которую угнал у родителей

Подросток на легковушке съехал с дороги и улетел в посадку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткое ДТП произошло в ночь с 3 на 4 января в Советском районе Волгограда. Проезжавшие водители увидели лежавшую в снегу перевернутую легковушку недалеко от дома №3б на улице Школьная. Эта дорога ведет к поселку Новый Рогачик. В машине был только раненый 15-летний школьник. Как оказалось, он и был за рулем в момент ДТП, хотя водительских прав в силу возраста у ученика 106-й школы еще нет. Машину он угнал у родителей, которые оставили подростка дома одного.

Как сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, девятиклассник получил тяжелые ранения – перелом позвоночника, черепно-мозговую и другие травмы. Кроме того, от него разило алкоголем. Употреблял ли ребенок алкоголь, станет понятно по итогам обследования в больнице. Обстоятельства аварии уточняются.