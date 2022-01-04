На трассе Волгоград – Москва внедорожник улетел в кювет, пострадал ребенок и двое взрослых

Машину пришлось доставать из кювета. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В понедельник вечером Волгоградскую область накрыл снегопад, что серьезно осложнило обстановку на дорогах и трассах. Страшное ДТП на заснеженной дороге случилось в 23.10 во Фроловском районе. Там 41-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» не справился с управлением, двигаясь по московской трассе в сторону столицы. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным водитель не выбрал безопасную скорость, когда вышел на обгон. В итоге машина перевернулась в левый кювет.

Сам водитель не пострадал, а все его пассажиры оказались в больнице. Травмы получил 13-летний подросток и двое взрослых – 37-летний и 56-летний пассажиры.