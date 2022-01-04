В Волгограде дорожники из-за оттепели начали чистить ливневки

Дорожникам приходится работать круглосуточно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода в последние два дня показала волгоградцам все, на что способна. Вместе сильным ночным снегопадом в регион 4 января пришло потепление и дожди. Все, что не успели почистить ночью, начало усиленно таять. Так, что дорожникам пришлось в разгар зимы чистить ливневки, чтобы талая вода уходила с дорог. В ночь на 5 января все снова замерзнет. Мэрия Волгограда объявила, что готова к любым катаклизмам и снегоуборочная техника работает без перерыва.

Всю ночь, по данным администрации города, коммунальная техника работала на дорогах. Сначала обработали все улицы реагентами, чтобы не было снежного наката, а к утру стали вывозить подтаявший снег с проезжей части, пешеходных переходов, остановочных карманов.

В мэрии говорят, что в связи с надвигающимся вечером похолоданием дорожники готовятся снова выйти на борьбу с гололедом.