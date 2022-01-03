2,7 миллиона рублей отдала лжеброкерам жительница Волгоградской области

Мошенники придумывают все новые способы отъема денег. Фото: Семен ШПАК

В Волгоградской области работница центральной районной больницы решала заработать на фондовой бирже и перевела брокерам 2,7 миллиона рублей. Когда она решила вернуть свои деньги, лжеброкер заблокировал телефон и аккаунт в приложении. Женщина поняла, что отдала деньги мошенникам, и написала заявление в полицию.

- С сентября по декабрь 2021 года женщина переводила денежные средства на различные расчетные счета по предложению неизвестного финансового аналитика, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Полицейские предупреждают, что рассчитывать на получение легких денег и принимать сомнительные предложения поиграть на фондовой бирже не стоит. Брокеры никогда не просят перевести им деньги на карту.