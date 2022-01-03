Сильный снег и метель ожидают в Волгоградской области

Волгоградцев ждет привычный гололед. Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 3 на 4 января и утром 4 января 2022 года в северо-западных районах Волгоградской области ожидаются сильный снег и метель. По данным Волгоградского ЦГМС, погода в Волгограде и области будет морозной и ветреной, хотя местами днем температура поднимется до плюс 2 градусов. В трех районах региона – Урюпинском, Нехаевском и Новониколаевском - возможны чрезвычайные ситуации природного характера, предупреждает МЧС.

- В Волгоградской области 4 января 2022 ожидаются осадки - снег, мокрый снег, снег с дождем - от небольших до умеренных, - рассказали в ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Ночью 4 января 2022 в Волгограде и области температура опустится до минус 3-8 градусов, днем воздух прогреется от минус 3 до плюс 2 градусов по югу. При этом в регионе ожидается крепкий ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Местами опустится туман. Уже привычными спутниками для волгоградцев в ближайшие дни станут гололед, изморозь и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.