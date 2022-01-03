Горнолыжный склон открылся на севере Волгограсдкой области

Фото из группы горнолыжного склона «Хоперский снег».

В окрестностях города Урюпинска Волгоградской области 3 января открывает сезон 2022 горнолыжный склон «Хоперский снег». Сначала запланировано тестовое открытие склона. В первый день любителей зимних покатушек будут ждать лишь трасса для тюбинга. Также на склоне установили бугельный подъемник, остальные трассы еще готовят к открытию, сообщили организаторы.

- Учебный склон для лыж и сноуборда готовим 4 января, - рассказали организаторы.

На новогодних каникулах для желающих покататься на лыжах и тюбинге горнолыжный склон «Хоперский снег» будет работать ежедневно с 11 до 22 часов. Затем – в будни с 17 до 22 часов, в выходные дни с 11.00 до 22 часов. Если, конечно, не помешает погода и снег не растает.

Напомним, длина склона «Хоперский снег» около 250 метров. Его традиционно делят на три сектора: учебный горнолыжный склон, трассы для ватрушек и парк для джиббинга с трамплином, рейлами и боксами. Лыжи, тюбинги и прочее оборудование можно взять в аренду. Цены в этом году решили не поднимать. Стоимость подъемника - 200 рублей, прокат ватрушки - 100. Сноуборд, лыжи - 500 рублей за три часа. Подробности о работе склона можно узнать в группе.

В Волгограде пока можно покататься на Бобрах, но там склон совсем небольшой и подойдет детям и тем, кто впервые встает на лыжи. Также в области работает лыжный склон на горнолыжной базе Шиханы в четырех километрах от Камышина.