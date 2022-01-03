Центры отцовства создадут в Волгоградской области

В женской консультации в центре Волгограда завершился капремонт. Фото: АВО

Третий день 2022 года губернатор Волгоградской области провел в женской консультации на улице Мира, где недавно завершился капитальный ремонт. На выездном совещании 3 января глава региона озвучил новые задачи для комитета здравоохранения: до 2024 года обновить все 17 женских консультаций области и создать центры отцовства и поддержки мужского здоровья, сообщили в администрации региона.

- В Волгоградской области уже приведены в порядок четыре женские консультации, еще две - в 2022 году, и до 2024 года - 11. Но вопросы отцовства тоже очень важны, - отметил Андрей Бочаров.

Первыми в регионе обновили консультацию в больнице Фишера и в больнице №3 Волжского, а также консультации в роддомах №2 и №4, и в больнице № 7 Волгограда. В 2022 году завершат ремонт во втором корпусе женской консультации Центрального района, там появится новое оборудование для УЗИ, начнется ремонт в консультации Краснооктябрьского района. А первые центры отцовства в регионе откроют на базе Центра планирования семьи на Красном и в Волжском.