В Волгограде выгорела квартира, погиб мужчина

Пожар потушили через 20 минут после вызова. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Около двух часов ночи 3 января 2022 в пятиэтажке на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда случился пожар. Загорелась квартира, которую жильцы дома называли «нехорошей». Дым заметили соседи, они и вызвали пожарных, которые потушили пламя уже через 20 минут. Однако без жертв не обошлось. На пепелище обнаружили тело мужчины, который погиб, надышавшись гарью.

- Горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.11, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла стать непотушенная сигарета. Известно, что очаг возгорания находился в комнате, где обнаружили тело погибшего.