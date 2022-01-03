Рецидивист ограбил офис микрозаймов в Волгограде

Мужчина жил в том же районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники уголовного розыска задержали рецидивиста, который накануне Нового года ограбил офис микрозаймов в Советском районе областного центра. 45-летнему мужчине, который уже отсидел срок за грабеж, грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Ограбление произошло 30 декабря 2021 года. Мужчина в маске зашел в офис микрозаймов на Университетском проспекте и достал нож. Угрожая сотруднику офиса, подозреваемый забрал 5 тысяч рублей. Нашли его по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев. К тому же неподалеку преступник выбросил тот самый кухонный нож, с которым пошел на дело.