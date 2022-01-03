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Происшествия3 января 2022 7:05

В Волгограде иномарка врезалась в столб, пострадал водитель

ДТП произошло вечером 2 января в Кировском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Иномарка влетела в столб.

Иномарка влетела в столб.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки на дорогах Волгограда и области в ДТП пострадал один водитель – 19-летний парень на «Опель Астра» врезался в фонарный столб в Кировском районе областного центра. Молодой человек получил травму лица, сообщили в региональном главке МВД.

- В результате ДТП водитель с травмой лица доставлен в больницу, - рассказали в полиции.

По предварительной информации, авария случилась в восьмом часу вечера 2 января 2022. Молодой водитель на иномарке ехал со стороны поселка Горная поляна к Второй продольной. В какой-то момент парень не справился с управлением, машину занесло и она протаранила световую опору.