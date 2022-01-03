В Камышине из-за ремонта теплотрассы остались без тепла десятки домов

В домах на день остынут батареи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В морозный день 3 января 2022 года в городе Камышине Волгоградской области остались без тепла десятки жилых домов. Из-за ремонта теплотрассы отключили отопление в домах на четырех улицах, а также в школе, гостинице, боулинге и в здании автобазы, сообщили в администрации Камышина.

По данным ресурсоснабжающей компании КамышинТеплоЭнерго, 3 января 2022 года с 9 утра и до окончания ремонтных работ на теплосети не будет отопления в домах на улице Краностроителей, №4, 6 и 5-15, на улице Леонова, в домах №2, 2а, 5, 19-25, 19а, 21а, 25а, 26, 31, в трех домах на улице Некрасова - №7-11 и на улице Феоктистова, 47. Также без тепла остались школа №3, камышинская гостиница «Глория», здания, в которых расположены боулинг и автобаза.