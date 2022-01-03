Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 6:36

В Камышине из-за ремонта теплотрассы остались без тепла десятки домов

Также без отопления 3 января 2022 школа, гостиница и производственные объекты
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В домах на день остынут батареи.

В домах на день остынут батареи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В морозный день 3 января 2022 года в городе Камышине Волгоградской области остались без тепла десятки жилых домов. Из-за ремонта теплотрассы отключили отопление в домах на четырех улицах, а также в школе, гостинице, боулинге и в здании автобазы, сообщили в администрации Камышина.

По данным ресурсоснабжающей компании КамышинТеплоЭнерго, 3 января 2022 года с 9 утра и до окончания ремонтных работ на теплосети не будет отопления в домах на улице Краностроителей, №4, 6 и 5-15, на улице Леонова, в домах №2, 2а, 5, 19-25, 19а, 21а, 25а, 26, 31, в трех домах на улице Некрасова - №7-11 и на улице Феоктистова, 47. Также без тепла остались школа №3, камышинская гостиница «Глория», здания, в которых расположены боулинг и автобаза.