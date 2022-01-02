Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 13:09

Погода в Волгоградской области на 3 января: прогнозируются небольшой снег и морозы до -24

После небольшой оттепели в Волгоград и область возвращаются холода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В понедельник в Волгограде ожидаются снег и мороз

В понедельник в Волгограде ожидаются снег и мороз

Фото: Эдуард Пальгунов

На Новый год в Волгоградской области была достаточно теплая погода, днем столбики термометров колеблись в районе 0 градусов. В ближайшие сутки регион ожидается похолодание до -24. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в Волгограде и области ожидается небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный подует со скоростью 6-11 м/с.

По области ближайшей ночью температура воздуха будет 12...-17º, местами -19...-24º, днем в понедельник -7...-12º, в южных районах до -2º. В Волгограде в ночь на 3 января столбики термометров упадут до -10...-12º, в дневные часы -5...-7º.