2 января в Волгоградской области от коронавируса умерли четверо мужчин и 12 женщин

За сутки от коронавируса в Волгоградской области умерли 16 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 2 дня нового года от коронавируса в Волгоградской области скончались 33 жителя. 2 января от ковида погибли 16 человек. Самым молодым погибшим стал 47-летний мужчина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Также умерли еще трое мужчин в возрасте от 73-х до 87-ми лет и 12 женщин, которым было от 60-ти до 89-ти лет.

За сутки от коронавируса скончались 11 жителей Волгограда, 2 пациента из Волжского, по одному человека из Камышинского, Нехаевского и Урюпинского районов. Всего за пандемию жертвой COVID-19 в Волгоградской области стал 5561 человек.