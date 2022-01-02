Облздрав уточнил число пострадавших волгоградцев в ДТП с автобусом под Рязанью

Фото: УМВД России по Рязанской области

Облздрав уточнил число пострадавших жителей Волгоградской области в смертельном ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью. Травмы получили и были госпитализированы двое волгоградцев – мужчина 1964 года рождения из Николаевского района и мужчина 1986 года рождения из Дзержинского района Волгограда. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших волгоградцах. Двое мужчин находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, страшная авария произошла рано утром 2 января на трассе Р-22 в Скопинском районе Рязанской области. Рейсовый автобус, ехавший из Москвы в Астрахань, врезался в опору железнодорожного моста. В салоне ехали более 50 пассажиров. В результате ДТП погибли 5 человек, более 20-ти пострадали. Были возбуждены уголовные дела.