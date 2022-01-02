Новый год в Волгоградской области начался без серьезных происшествий

Фото: Администрация Волгоградской области

2 января губернатор Андрей Бочаров провел рабочую поездку с заместителем министра внутренних дел РФ Александром Кравченко, руководителями силовых и правоохранительных ведомств региона в Светлоярский район. На стационарном посту ДПС «Чапурниковский», где службу ведет сводный отряд, обсуждалось межведомственное взаимодействие при обеспечении правопорядка и комплексной безопасности. Было отмечено, что в Волгоградской области во время новогодних праздников в местах массового скопления людей не серьезных нарушений не было.

- На территории Волгоградской области, муниципальных образований проходят праздничные мероприятия. Значительный вклад в безопасное проведение вносят сотрудники правоохранительных органов, - заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: Администрация Волгоградской области

Отметим, на посту ДПС «Чапурниковский» сводный отряд регионального Главка МВД несет службу с 2014 года. Он занимается охраной общественного порядка, обеспечением антитеррористической защищенности. На посту на трассе «Волгоград – Элиста», являющимся южными воротами Волгоградской области, в круглосуточном режиме работают сотрудники силовых и правоохранительных ведомств. Каждые сутки проверку проходят свыше 500 грузовых, легковых автомобилей и автобусов.