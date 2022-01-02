Пятеро волгоградцев пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Фото: УМВД России по Рязанской области

Ранним утром 2 января на трассе Р-22 в Рязанской области произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса, ехавшего по маршруту «Москва - Астрахань». В результате происшествия пострадали пятеро жителей Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, они были госпитализированы в ГБУ РО «Скопинский ММЦ». Волгоградцам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Травмы получили трое мужчин 1986, 1964 и 1961 годов рождения, женщина 1960 года рождения и девушка 2003 года рождения. Губернатор Андрей Бочаров руководителям профильных органов власти взять на контроль ситуацию с ДТП в Рязанской области.

- Облздрав находится на связи с коллегами из Рязани, - подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, 2 января в 5.45 рейсовый автобус врезался в опору железнодорожного моста в Скопинском районе Рязанской области. В салоне находились около 50-ти пассажиров, в том числе дети. Погибли 5 человек, более 20-ти пострадавших госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.