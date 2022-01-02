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Происшествия2 января 2022 8:34

В Волгограде автобус сбил нетрезвую женщину

Пешеход двигалась по проезжей части
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Женщину госпитализировали с травмами

Женщину госпитализировали с травмами

Фото: Эдуард Пальгунов

1 января в Волгограде под колеса автобуса попала 42-летняя женщина, которая шла по проезжей части. Происшествие случилось в 17.00 у дома №88 поселка Саши Чекалина, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Пешеход была в состоянии алкогольного опьянения и в одежде без светоотражающих элементов. Женщину сбил автобус «Волгабас» под управлением 62-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход получила травмы. Пострадавшую госпитализировали в больницу.