После катания со снежной горки волгоградка попала под колеса машины

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

При зимних забавах волгоградцам нужно быть аккуратными, иначе можно оказаться в больнице. Катание со снежной горки на тюбинге 1 января обернулось травмами для 42-летней женщины. 1 января в 12.20 во дворе дома №72 на улице Комарова в Советском районе волгоградка съехала с горки на проезжую часть. На дороге женщина столкнулась с автомобилем «Hyundai Solaris», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия пострадавшую с ушибами увезли в больницу.