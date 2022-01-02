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Происшествия2 января 2022 7:42

После катания со снежной горки волгоградка попала под колеса машины

Происшествие случилось в первый день года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

При зимних забавах волгоградцам нужно быть аккуратными, иначе можно оказаться в больнице. Катание со снежной горки на тюбинге 1 января обернулось травмами для 42-летней женщины. 1 января в 12.20 во дворе дома №72 на улице Комарова в Советском районе волгоградка съехала с горки на проезжую часть. На дороге женщина столкнулась с автомобилем «Hyundai Solaris», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия пострадавшую с ушибами увезли в больницу.