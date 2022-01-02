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Общество2 января 2022 6:52

Первым родившимся в Волгоградской области в новом году ребенком стала девочка

Малышка появилась на свет спустя 10 минут после наступления 2022 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Первым родившимся в Волгоградской области в 2022 году ребенком стала девочка. Малышка появилась на свет 1 января в 0.10 в региональном перинатальном центре №2, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве. Девочка родилась крепкой: ее вес 4290 г, рост 59 см. Для семьи Анастасии и Сергея Песковацковых из Алексеевского района она стала первенцем.

Малышку назвали Дашей. При этом роды планировались еще в декабре, но девочка решила дождаться Нового года.

- Медпомощь женщинам в период беременности и родов в регионе оказывают 47 лечебных учреждений: роддома, в том числе два перинатальных центра уровня федеральных клиник, женские консультации, амбулатории, - напомнили в региональном комитете здравоохранения.