В Волгограде достроили современный корпус онкоцентра

Фото: пресс-служба областной администрации.

По уже сложившейся традиции 1 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров работает: в первый день 2022 года глава региона проинспектировал достроенный корпус областного онкодиспансера. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе администрации. За три года подрядная организация завершила строительство крупнейшего в ЮФО объекта по нацпроекту «Здравоохранение»

- Двухсекционное здание площадью почти 20 тысяч квадратов. В новом лечебно-диагностическом корпусе разместят детскую и взрослую поликлиники на 100 и 600 посещений в смену соответственно, оборудуют отделения маммологии, эндоскопии, лабораторию, блок реанимации и интенсивной терапии, криохранилище и другие службы. – сообщили в обладминистрации.

Напомним, ежегодно в регионе новообразования диагностируют у 60-80 маленьких пациентов. Волгоградские врачи оперируют порядка тысяч детей в год, в том числе из других регионов.