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Общество1 января 2022 12:08

В новогоднюю ночь волгоградцы 510 раз вызывали скорую помощь

Дежурные сутки прошли без сверхнагрузок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Дежурные сутки прошли без сверхнагрузок.

Дежурные сутки прошли без сверхнагрузок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

510 раз жители Волгоградской области вызывали скорую в новогоднюю ночь. Это данные за 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Несмотря на то, что людей, которым потребовалась неотложная помощь, боле полутысячи, это обычная нагрузка на медучреждения, отмечают в облздраве.

- Количество вызовов не превышает среднесуточное за последние недели, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения области.

Напомним, обратиться за неотложной помощью можно по телефонам "03" и "112" (экстренные службы).