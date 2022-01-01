В новогоднюю ночь волгоградцы 510 раз вызывали скорую помощь

Дежурные сутки прошли без сверхнагрузок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

510 раз жители Волгоградской области вызывали скорую в новогоднюю ночь. Это данные за 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года. Несмотря на то, что людей, которым потребовалась неотложная помощь, боле полутысячи, это обычная нагрузка на медучреждения, отмечают в облздраве.

- Количество вызовов не превышает среднесуточное за последние недели, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения области.

Напомним, обратиться за неотложной помощью можно по телефонам "03" и "112" (экстренные службы).