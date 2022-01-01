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Происшествия1 января 2022 9:37

Молодая волгоградка за рулем «Шевроле» врезалась «Рено»

В больницу попала 40-летняя пассажирка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В больницу попала 40-летняя пассажирка

В больницу попала 40-летняя пассажирка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Одно из них устроила 24-летняя жительница города-героя днем 31 декабря. Автоледи за рулем «Шевроле Эпика» ехала по малому проспекту Ленина со стороны 39-й Гвардейской в направлении Богунской.

- При выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с двигающейся по главной дороге по Металлургов автомашиной «Рено Логан», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге 40-летняя пассажирка «Рено» попала в больницу. Добавим, что 31 декабря сотрудники ГИБДД задержали 13 пьяных водителей.