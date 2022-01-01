С 1 января в Волгограде подорожал проезд в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 1 января 2022 года, в Волгограде подорожал проезд в общественном транспорте. Как сообщалось ранее, гордума приняла решение о повышении тарифов, пояснив, что стоимость билетов в других городах гораздо выше – до 32 рублей. в городе-герое трамваи, автобусы и троллейбусы выросли в цене сразу на 3-5 рублей.

Напомним, с сегодняшнего для владельцев карты «Волна» действует единый тариф на проезд на трамваи, троллейбусы, автобусы - 23 рубля. При оплате банковской картой – 28 рублей, наличными – 30 рублей.

Отметим, что уже 43% волгоградцев пользуются картой «Волна». Для пассажиров действуют разные тарифы («Льготный проездной (трамвай-троллейбус)», «Часовой безлимитный» и др).