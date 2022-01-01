1 января в Волгоградской области ожидается до -12 градусов мороза

1 января в Волгоградской области ожидается до -12 градусов Фото: Юлия Данильченко

1 января 2022 года в Волгоградской области ожидаются морозы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, в первый январский день ночные температуры опустятся до -12 градусов. Но так будет не везде, а лишь в северных районах области. Синоптики предупреждают о морозах -1...-6º, местами -7...-12º. При этом днем обещают днем -4...+1º, местами -5...-9º. В течение суток выпадут осадки – снег и морось. Регион вновь накроет туман, образуется гололед. Так что в этот период лучше отложить дальние поездки. Ветер тоже будет сильным – до 19 м/с.

В Волгограде 1 января снова выпадет снег. Ночью ожидается -1...-3º, днем 0...-2º. С утра волгоградцев ждет густой туман. Ветер до 7-12 м/с.

Отметим, что дорожная техника чистит снег круглосуточно. Волгоградцев просят не оставлять машины на обочинах и во время непогоды пересесть на общественный транспорт.