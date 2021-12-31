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Общество31 декабря 2021 15:12

В Волгоград 31 декабря не могу прилететь 4 авиарейса

Задерживаются самолеты и на вылет из аэропорта «Гумрак»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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За несколько часов до Нового года аэропорт Волгограда не принимает ряд рейсов

За несколько часов до Нового года аэропорт Волгограда не принимает ряд рейсов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Некоторые пассажиры, которые собрались в Волгограде, за несколько часов до Нового года застряли в аэропортах страны. Волгоградский аэропорт 31 декабря не может принять 4 рейса. В городе снова лежит густой туман, который стал помехой для лайнеров. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на электронное табло Международного аэропорта Волгоград, задерживаются 2 самолета из Санкт-Петербурга, а также по одному из Минеральных Вод и Самары.

Рейс авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург – Волгоград должен был приземлиться в Гумраке в 17.00. Теперь его ждут не раньше 19.19. Самолет «Победы» по этому же маршруту должен был сесть в 18.30, время ожидания было перенесено на 19.59. Рейс авиакомпании «Азимут» Нижний Новгород – Минеральные Воды – Волгоград уже несколько часов не может вылететь из промежуточной точки, его ждут в 19.10. В 12.10 ждали в волгоградском аэропорту рейс компании «ИрАэро» Новый Уренгой – Самара – Волгоград, время прибытия перенеслось на 19.33. Почти на 50 минут позже запланированного – в 17.13 – приземлился борт «Аэрофлота» из Москвы. Другие рейсы из столицы приземлились с опозданием менее часа.

В связи с задержкой рейсов изменилось время вылета лайнеров из Волгограда. Самолет, который возьмет курс на Самару, должен отправиться в путь из Гумрака в 19.50. На 20.30 перенесли вылет рейсов «России» и «Победы» в Санкт-Петербург. На момент 18.00 продолжалась посадка на борт «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву в 17.25. Сегодняшние рейсы «Победы» и «России» в столицу уже улетели.

Напомним, 30 декабря туман также вмешался в расписание волгоградского аэропорта.