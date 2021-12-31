Водитель снегоуборочной техники насмерть сбил пешехода

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 30 декабря, в Красноармейском районе Волгограда под колесами машины погиб 48-летний мужчина. На улице 40 лет ВЛКСМ пешеход шел вдоль проезжей части, где на него наехал автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся, его объявили в розыск и нашли. Оказалось, что смертельное ДТП устроил 51-летний волгоградец, управлявший снегоуборочной техникой. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сотрудниками Госавтоинспекции был проведен комплекс розыскных мероприятий, опрошен ряд свидетелей, изъяты камеры видеонаблюдения, в результате которых было установлено, что смертельное ДТП было совершенно снегоуборочной машиной на базе автомобиля «КамАЗ», - рассказали в региональной полиции.

Инспекторы ГИБДД нашли снегоуборочную машину на одной из баз Красноармейского района, которая принадлежит подрядной организации. Была установлена личность водителя. Его доставили к следователю.