В Волгограде к концу года подорожал бензин

Волгоградстат опубликовал актуальные средние цены на бензин в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградстат опубликовал актуальные средние цены на бензин в Волгоградской области. По данным на 27 декабря 2021 года, подорожали все виды топлива. Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, на 0,25% выросло дизельное топливо. За литр автомобилисты платят 52,34 рубля. Марка АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стала дороже ан 0,42% и стоит 47,58 рублей. Бензин АИ-95 теперь стоит 52,89 рубля, что на 0,21% выше. Изменилась цена на АИ-98: теперь за эту марку водители платят 57,04 рублей (+0,19%).

Отметим, что цены на нефтепродукты в регионе растут регулярно. Например, месяц назад дизельное топливо стоило 50,90 рублей, что почти на полтора рубля ниже, чем сегодняшние тарифы.