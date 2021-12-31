В Волжском автобусы будут работать бесплатно всю новогоднюю ночь

Подарок волжанам - бесплатный проезд в новогоднюю ночь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогоднюю ночь жители Волжского смогут бесплатно добраться до нужного места на автобусах № 14 и № 2у. Общественный транспорт будет курсировать целые сутки, но не брать плату за билет с пассажиров будут с 22.00 до 6.00 часов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.

Эти маршруты проезжают весь город, ждать автобус нужно около 25-30 минут ночью. Наутро 1 января интервалы сократятся до обычных 8-10 минут

- 1 января 2022 года городские автобусы маршрутов №№ 1, 2, 2у, 4, 11, 14, 27 и 34 будут работать по расписанию выходного дня, с частичной отменой утренних рейсов. Без изменения в этот день работает только маршрут № 24. Маршрут № 5 отменён, - отметили в мэрии