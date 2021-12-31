Общественный транспорт будет бесплатно работать в новогоднюю ночь 2022 в Волгограде

Автобусы, троллейбусы и трамваи повезет волгоградцев бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы смогут поехать к родным и друзьям в новогоднюю ночь не только на такси, но и на общественном транспорте да еще и бесплатно - такой подарок горожанам сделала администрация. В связи с поступившими уточнениями Роспотребнадзора в Волгограде в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 пустят дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. С полуночи на всех дополнительных рейсах проезд бесплатный, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Волгограде до утра будут ходить трамваи №1, 2, 4, 10 и 11. Также до шести утра на линии выйдут троллейбусы №9, 12 и 15а. А на юг Волгограда горожан повезут автобусы №2. От остановки «Кинотеатр Юбилейный» в центр автобус пойдет 1 января 2022 в 0.20, от железнодорожного вокзала - 1 января 2022 в 0.20 и 2.00.

Расписание трамваев в Волгограде в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022

Как будут ходить трамваи.

График работы троллейбусов в Волгограде в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022

Как будут ходить троллейбусы.

ВАЖНО: цветом отмечены дополнительные рейсы, 00 в квадрате - следует в депо, ДЦ – до остановки «Детский Центр», ДС – до остановки «Дом Союзов»

Напомним, с 1 января в Волгограде изменится транспортная схема. Изменят маршруты автобусы, троллейбусы и маршрутки.

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