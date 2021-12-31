Волгоградская область получит дополнительно 1,7 млрд на дороги

Новые трассы и мосты построят в регионе. Фото: Упрдор

Волгоградская область получит дополнительное финансирование на развитие транспортной системы в ближайшие два года. Межбюджетный трансферт по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на 2022 и 2023 годы составит 1,7 миллиарда рублей, сообщили в облкомдортрансе.

- В рамках госпрограммы в 2022 году начнется строительство порядка 60 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, мостов и путепроводов, - рассказали в профильном комитете.

Так, в регионе построят путепроводы на Третьей продольной в Волгограде и на трассе Волгоград – Котельниково, новый мост через ерик Яровой начнут возводить в Ленинском районе. Заложили деньги и на ремонт уже существующих мостов, среди них два утепровода на Третьей продольной в областном центре, мост через Волго-Донской судоходный канал в Калачевском районе, через реку Медведица в Жирновском, через реку Рысь - в Даниловском, а также путепровод над ж/д в Волжском на улице Александрова.