Волгоградский губернатор 31 декабря собрал заместителей на совещание

Губернатор по традиции работает и 31 декабря, и 1 января. Фото: АВО.

31 декабря вместо новогодних приготовлений руководители всех комитетов и заместители губернатора собрались на оперативное совещание в кабинете Андрея Бочарова. Повод – напомнить, кто за что несет ответственность в эти праздники. Ряд служб и ведомств будут круглосуточно обеспечивать безопасность жителей Волгоградской области, следить за обстановкой на дорогах, и за тем, чтобы людям бесперебойно поступали тепло, электроэнергия, вода и другие ресурсы. Глава региона на оперативном совещании актуализировал задачи по организации работы оперативных, коммунальных и социальных служб.

Чиновники обсудили план действий на случай аварий и катастроф, а также поговорили о ликвидации последствий непогоды. Встретится на рабочем месте многие уже завтра – Андрей Бочаров не планирует отдыхать и давать выходные своим подчиненным. Уже в первый день Нового года он посетит волгоградский онкодиспансер с рабочим визитом.