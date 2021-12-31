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Общество31 декабря 2021 8:39

Волгоградские спасатели перед Новым годом купили два элитных внедорожника на 19 миллионов

В МЧС планируют передвигаться на «Лэнд Крузерах» по служебным делам
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В автопарке спасателей не хватало парочки "Лэнд Крузеров".

В автопарке спасателей не хватало парочки "Лэнд Крузеров".

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Конечно, спасателям ради жизни людей необходимо добираться в те места, куда не доедут и не долетят простые смертные. Для этого у них есть не только пожарные автолестницы, вертолеты и катера, но и квадроциклы, снегоболотоходы, и прочая спасательная техника. Не хватало в автопарке волгоградского управления МЧС только двух элитных внедорожников производства японского концерна «Тойота». Поэтому ведомство в декабре 2021 года приобрело два автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, потратив на это более 19 миллионов.

В документах, которые размещены на сайте госзакупок, указано, что автомобили нужны для служебных нужд аварийно-спасательной службы. Один из внедорожников стоит 12 миллионов, второй – 7 с половиной. В магазинах цена на «Лэнд Крузеры» начинается от 3,5 миллионов. Спасателям понадобились машины с самыми выдающимися характеристиками и, вероятно, рекордной проходимостью.

Стоит отметить, что закупка ни у кого не вызвала подозрений и машины уже поступили в ведомство.