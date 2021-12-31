В Волгограде продолжают искать очевидцев смертельного ДТП на юге города

За сутки в регионе произошло 6 крупных ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде продолжаются поиски свидетелей автомобильной аварии, в которой погиб пешеход. Пока они затруднены тем, что не известна даже марка автомобиля, который сбил мужчину. Поэтому важна любая информация. Тех, кто был очевидцем случившегося, просят помочь следствию. Звонить можно в дежурную часть городского ГИБДД по номеру (8442)93-77-75 или 02.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в половине шестого вечера 30 декабря в Красноармейском районе возле дома №60 на улице 40 лет ВЛКСМ. Известно, что пешеход шел по обочине, когда его снес с ног автомобиль. 48-летний волгоградец погиб на месте.

Еще в пяти ДТП, случившихся в четверг, получили травмы водители и пассажиры. В Иловлинском районе на московской трассе столкнулись «Рено Сандеро» и «Пежо», на быковской трассе улетел в кювет «Рено Логан», на трассе Жирновск – Вешенская «Лада Приора» столкнулась с «Нексией», а «Камаз» с полуприцепом протаранил «Ниву Шевроле». В Волжском «Датсун Он-До» врезался в «Форд Фокус», проскочив на красный свет. Во всех этих авариях пострадали по одному человеку.