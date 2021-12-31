Волгоградец вынес из магазина 45 банок красной икры, представившись полицейским

Продавщица сама отдала ящик икры мошеннику. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Есть в Новый год икру ложкой пожелал 37-летний житель Волгограда. Причем, сделать он это решил это нахаляву, просто забрав ящик красной икры в магазине. При этом он не угрожал продавцу оружием, надев маску на голову с криками «всем лежать». Он спокойно вынес из магазина ящик, который ему отдала сама предпринимательница. Дело в том, что заявившийся в магазин мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что товар ему нужен для проверки.

Испуганная проверкой предпринимательница отдала не только икру, но и выручку из кассы. Лишь потом ее осенило, что мужчина не показал ей никаких документов. Тогда женщина побежала в полицию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мошенника удалось задержать, и он уже даже во всем сознался. Конечно, икра ему нужна была не для проверки. Он хотел ее съесть, а часть подарить на Новый год друзьям. Встретиться с друзьями в эту новогоднюю ночь у него теперь явно не получится. Праздник он будет встречать с сокамерниками и без сахалинских деликатесов на столе.