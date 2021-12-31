Не есть холодец после горячего и умеренно налегать на алкоголь советует волгоградцам Роспотребнадзор

Проснуться 1 января здоровыми не сложно, если правильно есть и пить в новогоднюю ночь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и главный санитарный врач Ольга Зубарева не стали накануне Нового года отговаривать людей от употребления спиртного. Но советует употреблять алкоголь умеренно. Сотрудники главного санитарного ведомства рассказали, что еще поможет сохранить вам здоровье на долгие новогодние праздники. Начните с того, что изучите сроки годности на этикетках и не режьте в салат просроченную колбасу, которую вы отложили на новогодний стол еще в прошлом месяце.

Не стоит готовить местечко в животе для ночного застолья, весь день отказываясь от еды. Ни к чему хорошему это не приведет. 31 декабря важно обязательно позавтракать, пообедать и поужинать. А в саму новогоднюю ночь не нужно пробовать все, что есть на столе. Организму будет тяжело перерабатывать весь тот «компот», который вы в него отправите. Еще одно важное правило – соблюдать очередность блюд. Сначала стоит отправить в желудок салат и холодец, а потом горячее. И на этом успокоиться.

Не запивайте еду газированными напитками. И спокойно проведите время после застолья. Идти кататься с горки с полным животом Роспотребнадзор волгоградцам не советует.