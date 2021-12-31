Сотрудники госучреждения в Волгограде встретят новый год без последней модели iPhone

Даже 12-я модель никак не подходила под требования чиновников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начальник ГАУ ВО «Управление государственной экспертизой проектов» Алексей Землянский подписал решение об отмене скандальной закупки 13-й модели Apple iPhone. Оно опубликовано на портале госзакупок. Отменена она не потому, что на фоне скандала чиновникам вдруг стало стыдно, и они решили поумерить аппетиты. Нет. Из документа следует, что Облэкспертиза готова была приобрести престижный смартфон за 109 990 рублей. Но в последний момент уже на стадии заключения договора поставщик отказался от сделки. Напомним, это была закупка у единого исполнителя.

Не исключено, что сотрудники госучреждения возобновят поиски поставщика уже в новом году, ведь премиальная техника, как утверждают в облэкспертизе, очень нужна им для работы. Напомним, 14 декабря, в канун Нового года на портале госзакупок появилось извещение о закупке, которая вызвала огромный резонанс. Смартфон Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite стоимостью 109 990 рублей чиновники хотели купить без проведения конкурсных процедур.