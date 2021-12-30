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Общество30 декабря 2021 13:56

Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогоднюю ночь и праздники

Горожанам стоит учесть, что после боя курантов автобусы, трамваи и троллейбусы уже не довезут до дома
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Фото: "КП" Архив

Близится новогодняя ночь, и волгоградцы уже распланировали, как ее проведут. А еще как будут добираться домой от друзей или с праздничных мероприятий, которые пройдут в разных районах Волгограда. Стоит учесть, общественный транспорт будет курсировать по обычному расписанию. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, 31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы не изменят расписание, последние рейсы совершат около полуночи. А с 1 по 9 января общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

- Необходимо отметить, что в этом году праздничные мероприятия в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией организованы не на одной площадке в центре города, а во всех его районах, - напомнили горожанам.