Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогоднюю ночь и праздники

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Фото: "КП" Архив

Близится новогодняя ночь, и волгоградцы уже распланировали, как ее проведут. А еще как будут добираться домой от друзей или с праздничных мероприятий, которые пройдут в разных районах Волгограда. Стоит учесть, общественный транспорт будет курсировать по обычному расписанию. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, 31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы не изменят расписание, последние рейсы совершат около полуночи. А с 1 по 9 января общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

- Необходимо отметить, что в этом году праздничные мероприятия в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией организованы не на одной площадке в центре города, а во всех его районах, - напомнили горожанам.