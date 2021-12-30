В Волгограде определили подрядчика для ремонта семи дорог

Подрядчик отремонтирует 8 км дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде определили подрядчика, который в 2022 году займется ремонтом семи дорог. Комплексную реконструкцию проездов третьей очереди проведет ООО «Аверс», рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Привести в порядок предстоит дороги в шести районах Волгограда.

- В состав лота вошли улицы Кунцевская в Дзержинском районе, Гагринская, четная сторона проезда по ул. Удмуртской в Красноармейском районе, ул. Саши Филиппова в Ворошиловском районе. Обновлению подлежат дороги по ул. Михайлова в Тракторозаводском районе и по ул. Лермонтова в Краснооктябрьском районе. Еще один объект – ул. Слесарная в Советском районе Волгограда – после реконструкции обеспечит удобный проезд для жителей и работников предприятий в пос. Купоросный, - отметили в мэрии.

Общая протяженность объектов, которые предстоит привести в порядок, составляет 8 км. На дорогах срежут старый асфальт, заменят бордюр, укрепят основание и уложат 2 слоя покрытия. Ранее в Волгограде прошли аукциона для определения подрядчиков ремонта 42-х магистралей.