Из-за тумана аэропорт Волгограда не принял 2 самолета

В Волгограде не смогли приземлиться самолеты из Египта и Перми Фото: Эдуард Пальгунов

Сложные метеоусловия вмешались в работу волгоградского аэропорта. 30 декабря в Гумраке не смогли приземлиться 2 самолета из-за сильнейшего тумана. Командиры лайнеров приняли решение лететь на запасные аэродромы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. Рейсы отправились в Астрахань и Минеральные Воды.

- Так, рейс авиакомпании «Северный ветер» из Шарм-эль-Шейха ушел в Минеральные Воды, рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Перми - в Астрахань. На данный момент в аэропорту туман, видимость на полосе - 250 метров, - отметили в волгоградском аэропорту.

Из-за посадки самолетов на запасные аэродромы теперь задерживается время вылета рейсов в Египет и Пермь из Волгограда. В город-герой лайнеры прибудут, когда рассеется туман.