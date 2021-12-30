В Волгограде судят бизнесмена за незаконную торговлю золота стоимостью 53 млн рублей

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Волгоградской области направила в Центральный райсуд уголовное дело в отношении 50-летнего бизнесмена – его обвиняют в незаконном хранении и торговле золота без оттисков и пробирного клейма.

По версии следствия, у мужчины было 17 магазинов в Волгоградской, Московской, Ростовской областях, в Краснодарском крае. Всего изъяли ювелирные изделия на сумму поярка 53 миллионов рублей. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, его будут судить по статье 171.1 УК РФ.

- Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - уточнили в ведомстве.