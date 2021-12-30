Погода в Волгограде в новогоднюю ночь 2022: легкий мороз и снег

В новогоднюю ночь в Волгограде будет небольшой мороз Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде за сутки выпало около трети месячной нормы осадков, и к Новому году снег не растает. В городе сохранится морозная погода, поэтому новогодняя ночь 2022 года у волгоградцев будет зимней. Днем 31 декабря в Волгограде снова пойдет снег, в том числе мокрый, и морось. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, также будет туман, гололедно-изморозевые явления и отложения снега на проводах и деревьях. Температура днем 31 декабря будет около 0º. В новогоднюю ночь 1 января в областном центре она опустится до -2...-4º.

В первый день 2022 года в Волгограде также ожидается снег, туман, гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха будет около 0º.

По Волгоградской области 31 декабря пойдет снег, днем температура воздуха местами будет плюсовой +1...-4º. В новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до 0...-5º, по северу региона при прояснении до -8º. 1 января днем +1...-4º.

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