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Общество30 декабря 2021 11:13

За 10 месяцев года в Волгоградской области умерли 87 грудничков

Смертность среди детей до года в регионе выросла
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгоградской области выросло число смертей среди детей до одного года

В Волгоградской области выросло число смертей среди детей до одного года

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгоградской области с января по октябрь 2021 года скончались 87 детей, которым было меньше одного года. Страшные цифры привел Росстат. В этом году младенческая смертность выросла, за аналогичный период прошлого года погиб 81 грудничок. При этом в октябре 2021-го умерли 7 детей до одного года.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Росстата, всего с января по октябрь 2021 года скончались 37 897 жителей Волгоградской области. За 10 месяцев прошлого года умерли 30 635 волгоградцев. Родился в текущем году 16 241 ребенок, за аналогичный период 2020-го на свет появились 16 266 малышей.