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Общество30 декабря 2021 10:53

В Волгограде жители 7 Ветров остались без тепла из-за коммунальной аварии

Рабочие восстановили работу котельной через несколько часов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Тепло должны вернуть уже сегодня.

Тепло должны вернуть уже сегодня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 30 декабря жители ряда многоэтажных домов по улице Шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда проснулись в холодных квартирах – ночью произошло коммунальное ЧП на одном из котлов. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий», на место сразу же выехали рабочие. Тепло в дома подавали, но на пониженных параметрах.

- К настоящему времени оборудование уже приведено в порядок, котельная вышла на нормативные параметры. По предварительной оценке, уже через несколько часов теплоснабжение будет доведено до домов в полном объёме, - сообщили коммунальщики.