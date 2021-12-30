В Волгограде жители 7 Ветров остались без тепла из-за коммунальной аварии

Тепло должны вернуть уже сегодня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 30 декабря жители ряда многоэтажных домов по улице Шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда проснулись в холодных квартирах – ночью произошло коммунальное ЧП на одном из котлов. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий», на место сразу же выехали рабочие. Тепло в дома подавали, но на пониженных параметрах.

- К настоящему времени оборудование уже приведено в порядок, котельная вышла на нормативные параметры. По предварительной оценке, уже через несколько часов теплоснабжение будет доведено до домов в полном объёме, - сообщили коммунальщики.