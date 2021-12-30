Прокуратура через суд требует восстановить энергоснабжение в СНТ под Волгоградом

Жители СНТ остались без света и тепла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Городищенского района потребовала через суд отремонтировать трансформаторную подстанцию, из-за неисправности которой жители СНТ «Родничок» с 24 по 25 декабря остались без света. Как выяснилось, еще октябре Арбитражный суд признал СНТ банкротом. Когда на подстанции случилась коммунальное ЧП, устранить его было некому. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, перебои произошли из-за превышения потребляемой энергии.

Так как заложниками этой ситуации оказались люди, прокуратура заявила иск в их защиту. Жители остались не только без света, но и без тепла. Сейчас электричество есть, но подстанция требует ремонта.

- Предъявлено заявление о возложении обязанности на энергоснабжающую организацию произвести ремонт трансформаторной подстанции и обеспечить бесперебойное электроснабжение территории СНТ «Родничок», - утончили в прокуратуре.