Пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках будут работать 1 января

Волгоградцы смогут вакцинироваться от ковида в первый день 2022 года Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области прививку от коронавируса можно будет сделать 1 января. В первый день года будут работать дежурные кабинеты иммунизации в поликлиниках, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве. В остальные дни новогодних и рождественских каникул пункты вакцинации будут работать в обычном режиме в поликлиниках, больницах, торгово-развлекательных центрах и музее «Россия – моя история».

К концу 2021 года вакцинацию от COVID-19 прошли 1 385 352 жителя Волгоградской области – это 86,46% от необходимого числа населения для создания коллективного иммунитета. С начала прививочной кампании в регион поступило 1 766 094 комплектов различных антиковидных вакцин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские поликлиники, травмпункты и стоматологии в новогодние праздники будут работать в особом режиме

Волгоградцев не должны оставить без неотложной помощи (подробности)