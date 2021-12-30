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Здоровье30 декабря 2021 10:02

Пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках будут работать 1 января

В первый день нового года в медучреждениях откроются дежурные кабинеты иммунизации
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоградцы смогут вакцинироваться от ковида в первый день 2022 года

Волгоградцы смогут вакцинироваться от ковида в первый день 2022 года

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области прививку от коронавируса можно будет сделать 1 января. В первый день года будут работать дежурные кабинеты иммунизации в поликлиниках, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве. В остальные дни новогодних и рождественских каникул пункты вакцинации будут работать в обычном режиме в поликлиниках, больницах, торгово-развлекательных центрах и музее «Россия – моя история».

К концу 2021 года вакцинацию от COVID-19 прошли 1 385 352 жителя Волгоградской области – это 86,46% от необходимого числа населения для создания коллективного иммунитета. С начала прививочной кампании в регион поступило 1 766 094 комплектов различных антиковидных вакцин.

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