На трассах Волгоградской области за день пострадали 4 ребенка

ДТП в Михайловском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за обрушившегося 29 декабря на Волгоградскую область снегопада на дорогах возросла аварийность. В среду фиксировались множественные ДТП, которые не обходились без пострадавших. В двух авариях на трассах пострадали дети. В Михайловском районе в 12.01 на магистрали Р-22 «Каспий» 48-летний мужчина за рулем «Нивы» не учел погодные условия при объезде стоящего у обочины автомобиля и влетел в «Kia Rio», после этого отечественный внедорожник отбросило на встречку, где он столкнулся с «Honda CR-V». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП 10-месячная и 4-х летняя девочки-пассажирки автомашины «Honda CR-V» доставлены в больницу, - отметили в региональном Главке МВД.

ДТП в Котельниковском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Котельниковском районе в 13.15 на трассе «Волгоград-Сальск» 49-летний водитель на «Toyota Corolla» при обгоне лоб в лоб столкнулся с «Lifan Solano», ехавшим во встречном направлении. За рулем китайской иномарки был 36-летний житель Омской области. Госпитализация потребовалась 10-ти и 8-летним детям, находившимся в «Lifan».