Пьяный волгоградец угнал школьный автобус

В полицию с сообщением об угоне обратилась директор школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 29 декабря, директор сельской школы Иловлинского района обратилась в полицию. Она сообщила, что был угнал школьный микроавтобус «ГАЗ-322121», который стоял возле образовательного учреждения. Инспекторы ДПС нашли транспорт, который застрял в сугробе. Но водителя в нем не было. Нашли угонщика уже в другом автомобиле, припаркованном возле школы. 21-летний житель Дубовского района в ней спал, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Полицейские установили, что в Иловлинский район мужчина приехал к своим знакомым, где употребил большое количество спиртного и отправился пешком домой в свой поселок. Однако в пути он промерз и, проходя мимо местной школы, решил воспользоваться припаркованным там микроавтобусом, - отметили в региональной полиции.

Только проехал угонщик около двух километров, он съехал в колеи и увяз в сугробе. После этого пьяный парень вернулся к школе, где собрался угнать другой автомобиль. Но он так и никуда не двинулся, потому как согрелся в салоне и уснул. Задержанный сознался в преступлениях. На него возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.