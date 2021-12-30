В Волгограде продают торговый центр «Гурман»

Потенциальные покупатели ТЦ должны внести задаток Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде на торги выставили торговый центр «Гурман», который находится в Красноармейском районе. Начальная цена на аукционе составляет 290 миллионов рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на информацию на Российском аукционном доме. Прием заявок от потенциальных покупателей будет идти с 30 декабря по 8 февраля, за этот период времени они должны внести задаток в размере 14,5 миллиона рублей.

ТЦ «Гурман», построенный в 2007 году, располагается в 3-этажном здании площадью 5 598,5 кв. м. Земельный участок занимает площадь 2 914 кв. м. Сообщается, что торговый центр заполнен арендаторами на 97%. Окупаемость после аукциона ожидается в течение 8-9 лет. Сейчас объект принадлежит двум предпринимателям – Игорю Берестовому и Юрию Яковлеву.

Известно, что здание торгового центра находится в ипотеке в банке «Кубань кредит» на период с 11 января 2021 года до 29 ноября 2030 года.